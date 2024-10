ÖTV-Lady nach Dreisatz-Fight im Achtelfinale

Fast drei Stunden lang musste die 28-jährige Dornbirnerin kämpfen, ehe der Auftaktsieg beim ITF W35-Turnier in Santa Margherita di Pula im Trockenen war. Wie schon am Weg zu ihrem Turniersieg an selber Stelle vor gut zwei Wochen, als sie Ambrosio im Halbfinale mit 3:6, 6:4 und 6:4 eliminierte, musste Grabher auch diesmal einen Satzrückstand aufholen.