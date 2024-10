Pressestimmen zu Asylpolitik: „Braucht mehr Tempo“

Es steht viel auf dem Spiel. Geht es so gemächlich und widersprüchlich weiter mit der europäischen Asylpolitik, wird am Ende das ganze Asylrecht zur Disposition stehen. Denn irgendwann wird die Bevölkerung nicht mehr bereit sein, zwischen legitimen Asylbewerbern in Not und irregulären Einwanderern zu unterscheiden, die sich in Europa einfach ein besseres Leben erhoffen. Sie wird sich gegen alle irregulären Immigranten stellen. Wer die humanitäre Tradition des Asylrechts retten will, muss jetzt entschlossen handeln.“