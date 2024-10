Westbahn fährt künftig auch in den Pongau

Die Westbahn expandiert ordentlich mit dem Fahrplanwechsel ab 15. Dezember. Mit Vorteilen, gerade für Salzburger: So wird künftig ein Zugpaar von Wien über Salzburg nach St. Johann im Pongau verlängert, mit Haltestellen in Hallein, Golling und Bischofshofen. Neu ist auch die Nachtverbindung: Der letzte Zug fährt laut Aussendung künftig um 0.08 Uhr von Wien Westbahnhof in Richtung Salzburg mit Stopps in St. Pölten und Linz. Ankunft am Salzburger Hauptbahnhof ist um 2.42 Uhr.