Im Rathaus gibt‘s ein Leben wie im Schlaraffenland

Beim Personal soll es zu keinen Einsparungen kommen; dabei gäbe es dort viel Potenzial. 36 Prozent des 380-Millionen-Budgets in Klagenfurt werden für Personal aufgewendet, in Villach sind es nur 27 Prozent. Würde die Landeshauptstadt den Villacher Weg gehen, dann würden jährlich rund 11 Millionen Euro mehr in der Stadtkasse bleiben. Andere vergleichbare Städte wie Salzburg oder Innsbruck haben Hunderte Mitarbeiter weniger als Klagenfurt im Einsatz, wo 1800 Personen im Rathaus sitzen. Dennoch klappt die Arbeit dort hervorragend.