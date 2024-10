Austro-Plagiatsjäger mischt im US-Wahlkampf mit

Quellen in Sachbuch nicht genannt

Nun kursiert erneut ein Gutachten von ihm in den sozialen Medien: Dieses Mal betrifft es aber nicht wie üblich jemanden aus dem deutschsprachigen Raum, Weber expandiert diesmal quasi in die Vereinigten Staaten. Wie er auf der Plattform X (vormals Twitter) beschreibt, habe er nämlich zumindest fünf Textstellen im Buch „Smart on Crime“ („Klug gegen das Verbrechen“) entdeckt, die die Autorin und jetzige Präsidentschaftsanwärterin Kamala Harris möglicherweise aus anderen Werken abgeschrieben haben soll – ohne dabei die entsprechende Quelle zu nennen.