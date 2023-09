Gutachten bestätigt Niki Poppers Doktorarbeit

Zudem halte ein umfassendes universitätsinternes Gutachten fest, dass die Originalität der Doktorarbeit Poppers nicht angezweifelt werde. Bestätigt wurden jedoch die Vorwürfe, dass Übernahmen von Textpassagen aus anderen Werken teilweise ungenau gekennzeichnet worden seien. Auf diese Weise werde der gängigen Zitierpraxis in Mathematik und Informatik widersprochen. In diesem Punkt verweist das Gutachten aber auch auf die hohe Komplexität der Arbeit, in der 25 Publikationen Poppers und seines Teams die Basis waren.