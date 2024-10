Flugzeugabsturz in Deutschland knapp verhindert

Die Sicherheitsbehörden warnte nach diesem Vorfall vor „unkonventionellen Brandsätzen“, die über Frachtdienstleister versandt werden. Im Sicherheitshinweis hieß es, man habe „Kenntnis von mehreren Paketsendungen, die von Privatpersonen an Standorten in Europa aufgegeben wurden und auf dem Weg zu ihren Adressaten in mehreren europäischen Ländern in Brand gerieten“.