Hohe Politik will Grazer In-Club den Saft abdrehen

Der Galgenhof des Grazer Landhauses war einst seinem Namen entsprechend berüchtigte Hinrichtungsstätte in der Landeshauptstadt. Diese dunklen Zeiten sind zum Glück längst vorüber. Statt den Henkern spielen nun die Türsteher Schicksal. Wo einst nämlich Todgeweihte ihre letzten Stoßgebete gen Himmel schickten, wird seit Jahren bis tief in die Nacht getanzt, gefeiert und das Leben zelebriert. Der Szene-Club „Katze Katze“ hat so längst weit über die Grazer Stadtgrenzen hinaus Kultstatus erlangt.