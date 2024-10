Sorry, ÖFB – aber das ist das falsche Signal

Und Ralf Rangnick wird nicht müde, zu betonen, wie wichtig die Atmosphäre, ein echter Heimvorteil ist. Daher spielt und siegt Österreich mittlerweile oft in Linz. Aber am 17. November geht es gegen die Slowenen im großen Happel-Oval um den Aufstieg in die A-Liga. Vor dem Norwegen-5:1 waren rund 22.000 Karten abgesetzt. Ein Vertrauensvorschuss. Denn wer auf der Längsseite nicht am Juchhe, unter dem Stadiondach sitzen will, muss 70 (!), in der Kurve 38 Euro hinlegen. Bei wohl unwirtlichem Wetter mit Blick auf die Laufbahn. In der Liga B der Nations League gegen Slowenien. Bei allem Respekt: Sorry, ÖFB, aber das ist das völlig falsche Signal!