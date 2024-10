Arnautovic: „Bestes ÖFB-Team, das es je gab“

Marko Arnautovic ist beim 5:1 des österreichischen Fußball-Nationalteams in der Nations League über Norwegen in die Rolle eines Hauptdarstellers geschlüpft. Der Inter-Mailand-Stürmer zeigte sich am Sonntag in Linz spiel- und lauffreudig, erzielte die ersten beiden Tore der ÖFB-Auswahl und hält nun bei 39 Treffern in 120 Länderspielen. Dennoch hob der Wiener das Kollektiv hervor. „Das ist die beste Nationalmannschaft, die es je in Österreich gegeben hat“, erklärte Arnautovic.