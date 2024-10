Ärmste Länder in historischer Schuldenkrise

Naturkatastrophen drücken aufs BIP

Auch Naturkatastrophen haben diese Länder in den letzten zehn Jahren stärker getroffen. Zwischen 2011 und 2023 verursachten Naturkatastrophen jährliche Verluste von durchschnittlich zwei Prozent des BIP - was fünfmal so hoch ist wie der Durchschnitt der Länder mit niedrigem mittleren Einkommen.