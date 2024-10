Trotz Regen und Nebel bleibt es weiterhin mild

In Ober- und Niederösterreich sowie in Wien und dem Nordburgenland bleibt es am Dienstag durchgängig bewölkt und verregnet. Im restlichen Teil Österreichs setzt sich zeitweise auch die Sonne durch. Der Wind weht mäßig bis schwach. Im Westen werden am Nachmittag bis zu 20 Grad erwartet. Aber auch in den anderen Bundesländern bleibt es weiterhin ungewöhnlich warm.