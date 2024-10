Österreichs Regenrekord im September gebrochen

„Im Großteil Österreichs regnete es dabei verbreitet 100 bis 200 Millimeter, in Teilen von Niederösterreich, Wien und Oberösterreich stellenweise sogar 250 bis knapp über 400 Millimeter“, teilte die Geosphere Austria am Dienstag mit. Besonders im Norden und Osten seien die Mengen innerhalb von fünf Tagen drei- bis viermal so hoch gewesen wie in einem gesamten durchschnittlichen September.



Hier sehen Sie eine Grafik zu den Niederschlägen im September.