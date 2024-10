Premierminister Barnier stiehlt ihm die Schau

Dass Macron angesichts der unbefriedigenden Lage in seinem Land nun verstärkt seine EU-Leidenschaft ausleben will, scheint verständlich. Allerdings hat der französische Einfluss in Brüssel abgenommen. Das liegt vor allem an der desolaten Budgetlage, weswegen die EU erneut ein Defizitverfahren gegen Frankreich angestrengt hat.