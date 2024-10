Spaniens Titel-Trainer fühlt sich unterbezahlt

Mitte Juli krönte sich Spanien in Deutschland zum dritten Mal in der Geschichte zum Europameister, morgen bestreiten die „Iberer“ ihr erstes Heimspiel als Titelträger – im dritten Spiel der Nations League geht es in Murcia gegen Dänemark. Ohne Flügelspieler Nico Williams, der 22-Jährige hatte das Trainingslager aufgrund nicht näher beschriebener „körperlicher Beschwerden“ vorzeitig verlassen.„Wir werden Lösungen finden, ihn zu ersetzen“, betont Spaniens Teamchef Luis de la Fuente.