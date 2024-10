Freifahrt ins Liebesglück mit dem „Herzblatt Taxi“

In den 1990er-Jahren wurde in der Fernsehkuppelshow „Herzblatt“ geschäkert und gebalzt, was das Zeug hält. In jeder Sendung prüften ein Mann und eine Frau jeweils drei Kandidaten des anderen Geschlechts, die versteckt hinter einer Trennwand saßen, mit kniffligen Fragen auf Herz und Nieren. Zu Gesicht bekamen sie ihr auserwähltes „Herzblatt“ aber erst nach einem Resümee von „Susi“, die die Antworten der Kandidaten mit ihrer erotischen Stimme charmant zusammenfasste.