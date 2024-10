Feller: „Skifahren hat selten so Spaß gemacht“

Schwarz arbeitet am Comeback

Schwarz peilt eine Rückkehr noch in diesem Jahr an. „Ich hoffe stark auf 2024. Ich will mir aber überhaupt keinen Druck machen. Zuerst muss ich zurück auf Schnee kommen.“ Ohne den einzigen Gesamtweltcup-Aspiranten im ÖSV-Team stimmte sich die Kollegenschaft zuletzt drei Tage bei guten Bedingungen in Sölden ein.