Gerüchte um Alpine

Fahrerwechsel in der F1? Nachfolger steht bereit!

Formel 1
13.09.2025 07:30
Alpine-Boss Flavio Briatore
Alpine-Boss Flavio Briatore(Bild: AFP/MANAURE QUINTERO)

Bahnt sich ein Fahrerwechsel in der Formel 1 an? Bei Alpine deutet vieles darauf hin, dass Franco Colapinto seinen Platz räumen muss. Ein Nachfolger steht angeblich schon bereit.

0 Kommentare

Demnach soll Alpine ein Auge auf McLaren-Nachwuchspilot Alexander Dunne geworfen haben. Der 19-jährige Ire könnte schon kommende Saison das Cockpit von Franco Colapinto übernehmen.

Test mit altem F1-Boliden geplant
Wie das japanische Fachportal „Autosport Web“ berichtet, hat Alpine-Boss Flavio Briatore den Youngster bereits für einen sogenannten TPC-Test vorgesehen. Dabei dürfen Teams mit älteren Wagen wichtige Testkilometer abspulen. Bislang setzte Alpine dabei auf Paul Aron und Arjun Maini – nun soll auch Dunne eine Chance bekommen.

Der Ire fährt derzeit in der Formel 2 für Rodin Motorsport und liegt in der Fahrerwertung aktuell auf Rang zwei. Genau die Art von Empfehlung, die ihn für die Königsklasse interessant macht.

McLaren könnte ihn ziehen lassen
Brisant: McLaren wäre laut Bericht bereit, Dunne „ein oder zwei Jahre“ an Alpine auszuleihen. Da die Cockpits bei den „Papayas“ mit Oscar Piastri und Lando Norris langfristig vergeben sind, ist ein Wechsel die einzige realistische Chance für Dunne, Stammfahrer zu werden.

Risiko Rookie – oder Drugovich?
Trotz des großen Interesses gibt es bei Alpine noch Vorbehalte. Schon Jack Doohan und der aktuelle Pilot Colapinto konnten das Potenzial des schwachen Autos kaum ausschöpfen. Eine weitere Rookie-Verpflichtung wäre also ein Risiko. Deshalb sollen Briatore und Co. parallel auch Felipe Drugovich auf der Liste haben. Der Brasilianer ist seit Längerem Reservefahrer bei Aston Martin und gilt als erfahrenere Alternative.

Ob Dunne tatsächlich die große Chance bekommt, könnte sich schon in den nächsten Wochen beim Test entscheiden. Alpine jedenfalls scheint auf der Suche nach neuem Schwung für die Zukunft.

