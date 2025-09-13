Fahrerwechsel in der F1? Nachfolger steht bereit!

Risiko Rookie – oder Drugovich?

Trotz des großen Interesses gibt es bei Alpine noch Vorbehalte. Schon Jack Doohan und der aktuelle Pilot Colapinto konnten das Potenzial des schwachen Autos kaum ausschöpfen. Eine weitere Rookie-Verpflichtung wäre also ein Risiko. Deshalb sollen Briatore und Co. parallel auch Felipe Drugovich auf der Liste haben. Der Brasilianer ist seit Längerem Reservefahrer bei Aston Martin und gilt als erfahrenere Alternative.