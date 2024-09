Konkurrenz bangt! Odermatt jetzt noch besser?

Vorbereitung verlief ideal

Zahlen, die der Konkurrenz jetzt schon Angst machen dürften. „Wir haben in der zweiten Augustwoche auf dem Gletscher in Saas Fee Top-Bedingungen vorgefunden, danach hatten wir in Südamerika großes Wetterglück. Im Gegensatz zu anderen Jahren haben wir in Argentinien und Chile keinen einzigen Trainingstag verloren“, zeigt sich zudem der Schweizer Riesenslalom-Cheftrainer Helmut Krug zufrieden.