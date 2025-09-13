Kein Rücktritt! Weltmeister will es nochmal wissen

Kampfansage

Auch wenn er weniger Turniere spielt, bleibt „Snakebite“ ehrgeizig. Ans Aufhören denkt er nicht: „Ich möchte der erste Schotte werden, der dreimal Weltmeister wurde, und der erste Spieler, der ein Preisgeld von einer Million Pfund gewonnen hat.“ Seine Frau Joanne motiviert ihn ebenfalls: „Sie sagt mir, ich soll weitermachen, bis ich umfalle“, scherzt Wright. „Selbst wenn ich schlecht spiele, weiß ich, dass ich plötzlich fünf Legs hintereinander gewinnen kann. Selbst gegen die Besten der Welt.“