Dreifache Olympiasiegerin zeigt ihren Sixpack

Nicht schlecht! Mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag beweist Ester Ledecka ihren Fans: auch im Sommer hat der Ski- und Snowboard-Superstar das Bauchmuskel-Training ernst genommen. Mit Sixpack strahlt die Tschechin in der Bilderserie mit der Sonne um die Wette.
„Nach Followern fischend“, betitelte Ledecka den Beitrag scherzhaft. Bei ihren Fans dürften die Bilder gut angekommen sein, in den Kommentaren erntete die dreifache Olympiasiegerin (zweimal Snowboard, einmal Ski) etliche Komplimente für ihre sportliche Figur.
Für die 30-Jährige war es wohl das letzte Krafttanken in der Sonne, ehe es für die Speed-Spezialisten und Parallel-Boarderin in die Vorbereitung für die anstehende Saison geht. In puncto Fitness scheint Ledecka jedenfalls bereits startklar zu sein ...
Kommentare
