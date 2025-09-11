Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Urlaub am Meer

Dreifache Olympiasiegerin zeigt ihren Sixpack

Ski Alpin
11.09.2025 10:58
Ester Ledecka genoss die letzten Sonnenstrahlen, bevor es zurück auf die Skier geht.
Ester Ledecka genoss die letzten Sonnenstrahlen, bevor es zurück auf die Skier geht.(Bild: GEPA)

Nicht schlecht! Mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag beweist Ester Ledecka ihren Fans: auch im Sommer hat der Ski- und Snowboard-Superstar das Bauchmuskel-Training ernst genommen. Mit Sixpack strahlt die Tschechin in der Bilderserie mit der Sonne um die Wette. 

0 Kommentare

„Nach Followern fischend“, betitelte Ledecka den Beitrag scherzhaft. Bei ihren Fans dürften die Bilder gut angekommen sein, in den Kommentaren erntete die dreifache Olympiasiegerin (zweimal Snowboard, einmal Ski) etliche Komplimente für ihre sportliche Figur.

Für die 30-Jährige war es wohl das letzte Krafttanken in der Sonne, ehe es für die Speed-Spezialisten und Parallel-Boarderin in die Vorbereitung für die anstehende Saison geht. In puncto Fitness scheint Ledecka jedenfalls bereits startklar zu sein ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Instagram
Sommer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
182.671 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
123.865 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
118.171 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1753 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1572 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1319 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Ski Alpin
Urlaub am Meer
Dreifache Olympiasiegerin zeigt ihren Sixpack
Krone Plus Logo
Ski-Asse in Südamerika
In Chile: Auf Tuchfühlung zu den Allerschnellsten!
Neue Aufgabe
„In diesem Job geht es nicht um die Stoppuhr“
Dichtes Programm
ÖSV-Hoffnung nennt Sölden als erstes Saisonziel
Nach Karriereende
Familie wächst! Vorfreude bei Slalom-Olympiasieger

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf