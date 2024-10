Freud und Leid zum Jubiläum von Kufsteiner Spital

Das Krankenhaus Kufstein gehört zu den wichtigsten Gesundheitseinrichtungen in Tirol. 24.300 Patienten werden in dem Haus mit rund 370 Betten und 14 Stationen jedes Jahr stationär betreut. „Trotz unserer Rekordzahl von 1322 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gibt es in einigen Teilbereichen die Herausforderung, genügend Personal einzusetzen, wie etwa im Bereich des Pflegepersonals im OP“, räumt Peter Ostertag, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses, ein.