Respekt und Anstand: Wie steht‘s um unsere Jugend?

Patzige Antworten oder widerwilliges Erledigen der Aufgaben im Haushalt – jeder, der mit Kindern und Heranwachsenden zu tun hat, hat das schon einmal erlebt und zu einem gewissen Teil ist es auch vollkommen normal. Andererseits sind freches Verhalten und Rücksichtslosigkeit aber keine Banalitäten und auch kleine Kinder können oft unerzogen wirken, an den Nerven sägen und die eigene Geduld auf die Probe stellen. Es kommt oft vor, dass man sich fragt, warum Eltern nicht einschreiten.



Und dass es in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme an jugendlichen Straftätern gab, ist leider nicht von der Hand zu weisen.