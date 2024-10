Nach tödlichen Hundebissen: 21-Jährige vor Gericht

Wurde das Tier vor der Attacke mit Schlapfen beworfen?

Draußen näherte sich die Hündin einer spazierenden Familie – zwei Frauen und fünf kleine Kinder – und umkreiste diese zweimal. Als die Frau „Kim“ schließlich erwischte, packte sie das Tier, das im Garten kein Halsband getragen hat, an den Nackenfalten und machte sich auf den Weg zurück zum Grundstück. „Da kam der Schlapfen von hinten“, so die Angeklagte. Laut der 21-Jährigen habe offenbar die Großmutter mehrmals mit ihren Schuhen auf das Tier geworfen. Zeugen können das in der Verhandlung nicht bestätigen. „Kim“ habe sich laut Beschuldigter nach dem „Schlapfen-Schnalzer“ umgedreht und losgerissen – soll zuerst eines der Kinder gebissen haben. Die Großmutter von drei Kindern sei daraufhin weggelaufen, wollte in einem Rohbau Schutz suchen.