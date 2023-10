Frau (52) nach blutiger Rottweiler-Attacke tot

Nun ist es traurige Gewissheit: Nach der blutigen Attacke eines Rottweilers auf eine Großmutter und ihre Enkelkinder am 26. Juli in Wilfleinsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha ist die 52-Jährige vor Kurzem ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Frau war, wie berichtet, mit der Siebenjährigen, deren vierjährigen Schwester und zweijährigem Bruder sowie einer Nachbarin zu einem sommerlichen Spaziergang am späten Nachmittag aufgebrochen. Doch daraus wurde nichts. Nur wenige Meter vom Haus entfernt kam es Minuten später zum brutalen Angriff des Hundes. Nach einer kurzen Beschnupperung biss er zu.