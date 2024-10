Kritik an Baumfällungen am Ternitzer Schwarza-Ufer

Wie wichtig richtige Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Schwarza sind, hat sich erst kürzlich in Ternitz gezeigt. Im Zuge der starken Unwetter vor drei Wochen und der enorm hohen Wassermassen stürzte eine 18-Meter große Pappel in den Fluss und verfing sich in Höhe Petersberg vor der Wehr.