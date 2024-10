Linzer vor Lokal entführt, später in Wien befreit

Die Staatsanwaltschaft Linz hat Anklage wegen erpresserischer Entführung gegen vier Personen erhoben. Sie sollen einen 31-Jährigen in Linz in einen Kastenwagen gezerrt, ihn auf der Fahrt nach Wien bedroht, misshandelt und geplant haben, von seinem Bruder Lösegeld zu fordern. Dank der Hinweise zweier Zeugen konnte das Opfer in Wien befreit werden, bestätigte Staatsanwaltssprecher Reinhard Huemer-Steiner am Mittwoch.