Leoben: Unbekannte stahlen Geldtasche von Kellner

Es war eine geschickt eingefädelte Tat, die sich am Dienstagnachmittag in der Stadt Leoben abspielte: Einer der beiden Unbekannten schlich sich in das Lokal, während sein Komplize im Eingangsbereich Wache hielt. Bei der Bar angekommen, griff der Täter nach der sogenannten „Kellnergeldtasche“, die unbeobachtet hinter der Theke lag.