Putin ließ Luxusvilla am Schwarzen Meer abreißen

Büro in Luxusvilla sah aus wie jene im Kreml

Die Villa verfügte früher über eine eigene Zufahrtsstraße, einen Strandzugang und einen Hubschrauberlandeplatz. Auch die Arbeit durfte in Putins Sommerresidenz offenbar nicht zu kurz kommen: Es soll sich dort ein Büro eingerichtet haben, das exakt so aussieht, wie jenes im Kreml. So konnte Putin vorgeben, dass er in Moskau statt im Urlaub auf Sotchi ist. Er soll bis zu 37 Tage im Jahr dort verbracht haben, sein letzter Aufenthalt ist jedoch bereits sieben Monate her.