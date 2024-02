Geheimer Palast Putins bei St. Petersburg entdeckt

Erstmals ist ein luxuriöses Anwesen bei St. Petersburg gefilmt worden, das Russen-Präsident Wladimir Putin gehören soll. Der Palast ist idyllisch am Ladogasee gelegen und nur per Hubschrauber oder Jacht erreichbar. Der Grund des Anwesens ist mit vier Quadratkilometern doppelt so groß wie Monaco - und bietet Platz für eine eigene Brauerei, Forellen- und Rinderfarm sowie einen „gestohlenen“ Wasserfall.