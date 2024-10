Heimische Betriebe: Zu wenige arbeiten Vollzeit

Die Ergebnisse sind erschütternd: Wenn jemand die Hälfte seines Arbeitslebens nur die Hälfte seines Vollzeit-Einkommens verdient hat, bekommt er am Ende um ein Viertel weniger Pension, also statt 2136 nur 1502 Euro. Wer sein ganzes Leben nur Teilzeit arbeitet und so nur die Hälfte verdient, bekommt in der Folge auch nur die halbe Pension.