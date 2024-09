Wir haben uns zur Teilzeitrepublik entwickelt

Im Wahlkampf hat es das blaue Wirtschaftsprogramm geschafft zu überraschen, für neue Dynamik zu sorgen. Seither überschlagen sich wahlwerbende Politiker mit Vorschlägen, wie Arbeitnehmer und Unternehmen deutlich entlastet werden können. Genau daran sollten wir Wähler sie messen, denn das ist der einzige Weg, um von der Verliererstraße wieder auf die Siegerstraße abzubiegen. Immerhin hat in den letzten fünf Jahren kein EU-Land so viel an Wohlstand verloren wie Österreich.