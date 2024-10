NÖ bildet sich seine künftigen Ärzte selbst aus

Wiener Neustadt als Universitätsstadt

120 Medizinstudenten sind in jedem Jahrgang vorgesehen, die Vorlesungen werden am City Campus und im Forschungszentrum in Wiener Neustadt gehalten. In Neunkirchen erfolgt die Praxisausbildung für Psychiatrie und Orthopädie, in Hochegg für Pneumologie, in Wiener Neustadt in den anderen Fachrichtungen mit Schwerpunkt auf plastische Chirurgie.