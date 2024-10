Wie marod ist das Neue Rathaus jetzt wirklich?

„Wir wollen Details“

„Immer mehr Informationen sickern durch, aber offen gesprochen wird nicht. Wir wollen Details über den anscheinenden maroden Bauzustand wissen, ob die Mitarbeiter temporär umsiedeln müssen – und vor allem, was für die Sanierung an öffentlichen Geldern veranschlagt wird“, so Fuchshuber, der in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Anfrage diesbezüglich an den geschäftsführenden Vizebürgermeister und Planungsstadtrat Dietmar Prammer stellen will.