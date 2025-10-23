TV-Star packte in Ischl plötzlich Teekocher aus

Parkbank zur Himalaya-Oase umfunktioniert

Die Route führte über rund 370 Kilometer von Gmunden durch die malerische Seenlandschaft bis hinauf auf die Postalm. Während andere beim Zwischenstopp einfach nur den Helm abnahmen, packte Bauer seinen Teekocher aus: In Bad Ischl verwandelte der bekennende Yogi eine Parkbank kurzerhand in eine kleine Himalaja-Oase und servierte seinen Mitfahrern Chai-Tee nach tibetischem Rezept. Der Deutsche, der neben seiner Schauspielkarriere auch als Yoga-Lehrer aktiv ist, suchte auf seiner Tour vor allem eines: Ruhe und neue Kraft. Denn im Herbst steht ein dichtes Programm mit weiteren Dreharbeiten und Theaterprojekten bevor.