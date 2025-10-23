Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Salzkammergut-Tour

TV-Star packte in Ischl plötzlich Teekocher aus

Linz-Stadt-News
23.10.2025 13:30
Ein Schauspieler, ein Motorrad und die Sehnsucht nach Ruhe – Ralf Bauer fand im Salzkammergut, ...
Ein Schauspieler, ein Motorrad und die Sehnsucht nach Ruhe – Ralf Bauer fand im Salzkammergut, was keine Bühne bieten kann.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Wenn TV-Star Ralf Bauer durchs Salzkammergut cruist, trifft Himalaja-Spirit auf Bergromantik. Statt Yogamatte und Drehbuch: Lederjacke, Motorrad und eine Prise Achtsamkeit. Zwischen zwei Drehterminen fand der Schauspieler auf zwei Rädern, was er suchte – und verwandelte dabei ein Bankerl in eine kleine Oase der Ruhe.

0 Kommentare

Von Überlingen am Bodensee aus schwang sich Bauer auf seine Triumph Scrambler – 58 PS purer Freiheit – und schloss sich der Oldtimer-Wanderung ADAC Classic mit 32 historischen und klassischen Motorrädern rund um den Traunsee an. Der 58-Jährige genoss dabei das entschleunigte Fahrgefühl: „Die Reise war traumhaft, von See zu See – pure Entspannung!“, schwärmt Bauer begeistert.

Bauer mit Katharina Leonore Goebel und Peter Marton bei den Dreharbeiten zu „Watzmann ...
Bauer mit Katharina Leonore Goebel und Peter Marton bei den Dreharbeiten zu „Watzmann ermittelt“.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Parkbank zur Himalaya-Oase umfunktioniert
Die Route führte über rund 370 Kilometer von Gmunden durch die malerische Seenlandschaft bis hinauf auf die Postalm. Während andere beim Zwischenstopp einfach nur den Helm abnahmen, packte Bauer seinen Teekocher aus: In Bad Ischl verwandelte der bekennende Yogi eine Parkbank kurzerhand in eine kleine Himalaja-Oase und servierte seinen Mitfahrern Chai-Tee nach tibetischem Rezept. Der Deutsche, der neben seiner Schauspielkarriere auch als Yoga-Lehrer aktiv ist, suchte auf seiner Tour vor allem eines: Ruhe und neue Kraft. Denn im Herbst steht ein dichtes Programm mit weiteren Dreharbeiten und Theaterprojekten bevor.

Zwei Tage hintereinander im Hauptabendprogramm 
Im TV kann man Ralf Bauer übrigens am Allerheiligen- und Allerseelen-Tag sehen. Am 1. November um 20.15 Uhr im ZDF in „Helen Dorn“ und Tags darauf um 20.15 Uhr ebenfalls im ZDF in „Weiß und Moral“.

In Bad Ischl verwandelte der Schauspieler das Bankerl in eine kleine Oase und kochte für sich ...
In Bad Ischl verwandelte der Schauspieler das Bankerl in eine kleine Oase und kochte für sich und seine Begleiter spontan Chai.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Im schönsten Freiluft-Yogastudio Österreichs
Mit dem Wind im Gesicht, den Bergen am Horizont und einer heißen Tasse Chai in der Hand fand Bauer im schönsten Freiluft-Yogastudio Österreichs – dem Salzkammergut – genau das, was er suchte.“

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 20°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
9° / 21°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
9° / 20°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
195.846 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
189.474 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
175.534 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Linz-Stadt-News
Auf Salzkammergut-Tour
TV-Star packte in Ischl plötzlich Teekocher aus
Trees-Projekt
Aus Arbeiterhäusern werden jetzt Millionenträume
Krone Plus Logo
Ab April 2026
Gastro-Profi plant See-Lokal mit XXL-Sandterrasse
Krone Plus Logo
Arrivederci!
Italo-Szenewirt gibt bekanntes Kult-Ristorante ab
Ab Dezember
Nach Leerstand zieht edle Küche aus Fernost ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf