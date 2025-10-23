Camping-Verbot am Attersee: 90 Lenker angezeigt

Jetzt liegt eine erste Bilanz vor: Richard Steinkogler von der BH Vöcklabruck bestätigt: „Insgesamt gab es 90 Anzeigen wegen des Nachtparkverbots.“ Diese wurden von der Polizei verhängt. „Ebenso gab es Schwerpunktaktionen, bei denen Lenker zuerst ermahnt, dann aber gestraft wurden“, sagt Bürgermeisterin Nicole Eder (ÖVP). Wie hoch die Strafen ausfielen, ist noch unklar, weil viele Verwaltungsstrafverfahren noch nicht abgeschlossen sind.