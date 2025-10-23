Vorteilswelt
Krebspatient schildert

„Es herrscht Waffenstillstand, aber kein Friede“

Oberösterreich
23.10.2025 15:00
Bischofsvikar Johann Hintermaier referierte beim Kongress der Ordensspitäler Oberösterreich.
Bischofsvikar Johann Hintermaier referierte beim Kongress der Ordensspitäler Oberösterreich.

Ein Seelsorger sprach beim Kongress der Ordensspitäler in Linz über seine Erfahrung als Krebspatient, über eine zutiefst menschliche Auseinandersetzung mit Krankheit, Angst und Hoffnung. „Ich war es gewohnt, anderen Trost zu spenden und plötzlich war ich derjenige, der Trost brauchte.“

„Die Krankheit kann jederzeit wieder ausbrechen, aber ich habe eine gute Therapie.“ Johann Hintermaier war einer der Referenten beim gestrigen Kongress der Ordensspitäler OÖ im Linzer Design Center. 2015 wurde beim Bischofsvikar Knochenkrebs diagnostiziert, alleine im vergangenen Jahr war er 80 Tage stationär im Krankenhaus, 40 in einer Tagesklinik. „Wir sind keine Selbsthilfegruppe, aber wir sind nicht allein“, hat sich Hintermaier mit seiner Diagnose abgefunden.

Das Grüßen am Gang, ein nettes Lächeln von Ärzten und Pflegern, ein freundliches Wort – all das sind für ihn schöne Geschenke. Hintermaier erzählte seine Geschichte aus einer persönlichen Perspektive, wünscht sich, dass sich Ärzte in die Rolle der Patienten versetzen. „Momentan herrscht Waffenstillstand, aber kein Friede“. So bezeichnet er seine nicht heilbare Krankheit. Medizinische Kompetenz sei unverzichtbar, aber sie genüge nicht allein, meinte der Seelsorger. „Ich habe nicht gelernt, den Tod zu besiegen, sondern das Leben zu bejahen – mitten in der Krankheit.“

„Gesundheitskompetenz ist eine Frage der Gerechtigkeit“
Eine weitere Vortragende, Saskia de Gani, widmete ihren Vortrag der Frage, wie Menschen selbstbestimmter und informierter mit ihrer Gesundheit umgehen können. Die aus Zürich stammende Expertin zeigte anhand von Studien, dass Menschen mit niedriger Gesundheitskompetenz häufiger chronisch krank sind. Besonders betroffen seien sozial benachteiligte Gruppen. „Gesundheitskompetenz ist eine Frage der Gerechtigkeit“, sagte sie.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
