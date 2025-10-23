„Es herrscht Waffenstillstand, aber kein Friede“

Das Grüßen am Gang, ein nettes Lächeln von Ärzten und Pflegern, ein freundliches Wort – all das sind für ihn schöne Geschenke. Hintermaier erzählte seine Geschichte aus einer persönlichen Perspektive, wünscht sich, dass sich Ärzte in die Rolle der Patienten versetzen. „Momentan herrscht Waffenstillstand, aber kein Friede“. So bezeichnet er seine nicht heilbare Krankheit. Medizinische Kompetenz sei unverzichtbar, aber sie genüge nicht allein, meinte der Seelsorger. „Ich habe nicht gelernt, den Tod zu besiegen, sondern das Leben zu bejahen – mitten in der Krankheit.“