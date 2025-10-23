Vorteilswelt
Aus Arbeiterhäusern werden jetzt Millionenträume

Oberösterreich
23.10.2025 13:00
Lange lag die alte Gartenstadt im Dornröschenschlaf – jetzt wird sie wachgeküsst. In der ...
Lange lag die alte Gartenstadt im Dornröschenschlaf – jetzt wird sie wachgeküsst. In der Sintstraße entstehen moderne Wohnträume mit Geschichte.(Bild: ZOOM visual project gmbh)

Fast zwei Jahrzehnte lang wurde über die Zukunft der historischen Arbeitersiedlung in der Sintstraße diskutiert, nun wird gebaut: Die alte Gartenstadt von 1931 wird behutsam revitalisiert. Wo einst Arbeiterfamilien lebten, entstehen moderne Wohnungen und Einfamilienhäuser – manche davon jenseits der Millionengrenze.

Fast zwei Jahrzehnte lang wurde immer wieder diskutiert, was mit den 18 Häusern der historischen Arbeitersiedlung in der Sintstraße passieren soll. Bereits 2004 plädierte die Stadt dafür, die 1931 von Stadtbaudirektor Curt Kühne errichtete Gartenstadt abzureißen, doch das Bundesdenkmalamt stemmte sich dagegen. 2020 veräußerte die GWG schließlich den überwiegenden Teil des Areals an die Strabag Real Estate. Diese präsentierte ein Jahr später mit „Superblock“ jene Architekten, die die im Dornröschenschlaf befindliche Siedlung in die Neuzeit transferieren sollen. Nachdem 2023 der Gestaltungsbeirat im zweiten Anlauf grünes Licht gegeben hatte, fuhren 2024 die Bagger auf.

„Wenn man sich verliebt, schaltet das Hirn aus“
Gestern, bei der offiziellen Grundsteinlegung, die mit dem Vergraben einer Zeitkapsel gefeiert wurde, erinnerte sich Strabag-Real-Estate-Boss Erwin Größ: „2020 haben wir entschieden, dass wir uns da drüber trauen.“ Um lachend hinzuzufügen: „Wenn man sich in einen Standort verliebt, schaltet sich oft das Hirn aus.“ Nicht nur die Revitalisierung des Ensembles in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt verlangt den Ausführenden einiges ab – auch die Baupreise schossen bekanntlich in die Höhe. Trotzdem blickt Größ zuversichtlich nach vorn: „Wenn in ein paar Jahren die Kinder im Anger spielen, ist unsere Vision Wirklichkeit geworden.“

53 Wohneinheiten geplant
Geplant sind sechs Einfamilienhäuser, zehn Maisonette-Wohnungen sowie 37 Wohnungen im Neubau. Die Wohnflächen reichen von 34 bis 218 m². Die Wohnungen starten bei 219.000 Euro, die Häuser liegen jenseits der Millionengrenze. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Kommentare

Oberösterreich

