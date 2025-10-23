Aus Arbeiterhäusern werden jetzt Millionenträume

„Wenn man sich verliebt, schaltet das Hirn aus“

Gestern, bei der offiziellen Grundsteinlegung, die mit dem Vergraben einer Zeitkapsel gefeiert wurde, erinnerte sich Strabag-Real-Estate-Boss Erwin Größ: „2020 haben wir entschieden, dass wir uns da drüber trauen.“ Um lachend hinzuzufügen: „Wenn man sich in einen Standort verliebt, schaltet sich oft das Hirn aus.“ Nicht nur die Revitalisierung des Ensembles in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt verlangt den Ausführenden einiges ab – auch die Baupreise schossen bekanntlich in die Höhe. Trotzdem blickt Größ zuversichtlich nach vorn: „Wenn in ein paar Jahren die Kinder im Anger spielen, ist unsere Vision Wirklichkeit geworden.“