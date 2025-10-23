18-Jähriger raste mit 122 km/h durch 70er-Zone

Den Schein gerade erst bekommen, und schon wieder abgegeben. Nicht freiwillig – die Polizeibeamten, die gerade Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt hatten, nahmen einem 18-jährigen Afghanen den Probeschein ab, nachdem er mit mehr als 50 km/h zu viel in Wels geblitzt worden war.
Am Mittwoch kurz nach 20 Uhr führte eine Welser Polizeistreife entlang der B1 im Stadtgebiet von Wels Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei stach den Beamten ein 18-jähriger Afghane aus Pasching mit seinem PKW ins Auge.
122 km/h in 70er-Zone
Denn: Er war mit einer Geschwindigkeit von 122 km/h unterwegs – bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Dem Probeführerscheinbesitzer aus Pasching wurde der Führerschein vorläufig an Ort und Stelle abgenommen.
