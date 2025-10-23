Teilprivatisierung: Rettungsvorschlag für Airport

Ziel sei eine Private-Public-Partnership-Struktur

Zur Rettung des Flughafens hat der Unternehmer Manfred Zorn aus Hofkirchen an der Trattnach nun eine Teilprivatisierung vorgeschlagen. Bis zu 100 Unternehmen aus Oberösterreich sollen je ein Prozent an einem Konsortium übernehmen. Ein Prozent kostet 40.000 Euro. Damit hätte das Konsortium vier Millionen Euro, die in den Flughafen eingebracht werden könnten, zitierten die „OÖN“ den Plan. Der Stadt Linz würde man anbieten, ihren 50-Prozent-Anteil zu übernehmen, aber nicht abzukaufen. Das Land solle als Miteigentümer erhalten bleiben. Ziel sei eine effiziente Private-Public-Partnership-Struktur, um den Flughafen zu modernisieren, effizienter zu machen und Prozesse in Abfertigung, Logistik und Kundenservice zu digitalisieren, hieß es weiter in dem Bericht. Daneben sollen das Frachtgeschäft ausgebaut und weitere Geschäftsmodelle entwickelt werden.