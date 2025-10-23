Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Linzer Flughafen

Teilprivatisierung: Rettungsvorschlag für Airport

Oberösterreich
23.10.2025 13:45
Der Linzer Flughafen ist finanziell angeschlagen.
Der Linzer Flughafen ist finanziell angeschlagen.(Bild: Flughafen Linz)

Die notwendige Neuausrichtung des in Turbulenzen befindlichen Flughafens Linz – zu je 50 Prozent in Besitz der Stadt und des Landes Oberösterreich – ist um einen Vorschlag reicher. Der Unternehmer Manfred Zorn aus Hofkirchen an der Trattnach möchte mit einem Konsortium die Hälfte-Beteiligung der Stadt Linz übernehmen. Wie realistisch dieses Ansinnen ist, bleibt allerdings unklar.

0 Kommentare

Seit fünf Jahren schreibt der Regionalflughafen Verluste, Rücklagen sind so gut wie aufgebraucht und die Passagierzahlen im Keller. „Zwecks Stabilisierung der Liquiditätssituation und zur Stärkung der Eigenmittelsituation“ beschlossen die Eigentümer Stadt und Land heuer einen Gesellschafterzuschuss von acht Mio. Euro. An die Finanzspritze war die Erarbeitung einer Strategie geknüpft. Mit Spannung wird auch der Bericht des Landesrechnungshofes zu den Finanzgebaren des Flughafens erwartet, der im November veröffentlicht werden soll – die „Krone“ berichtete.

Die Situation verschärfte sich weiter, als die AUA entschied, mit 25. Oktober die Verbindung nach Frankfurt einzustellen. Damit verliert Linz den Anschluss an ein internationales Drehkreuz. Neben dem Hub Frankfurt brauche es für die kommenden Jahre „eine ausgewogene Entwicklung in Linien- und Charterverkehr, bei Low-Cost-Verbindungen sowie in der Luftfracht“, wurde als Strategie festgelegt. Das Land will daher die Verbindung ausschreiben, ob eine öffentliche Subvention wettbewerbsrechtlich EU-rechtskonform ist, wird noch geprüft.

Ziel sei eine Private-Public-Partnership-Struktur
Zur Rettung des Flughafens hat der Unternehmer Manfred Zorn aus Hofkirchen an der Trattnach nun eine Teilprivatisierung vorgeschlagen. Bis zu 100 Unternehmen aus Oberösterreich sollen je ein Prozent an einem Konsortium übernehmen. Ein Prozent kostet 40.000 Euro. Damit hätte das Konsortium vier Millionen Euro, die in den Flughafen eingebracht werden könnten, zitierten die „OÖN“ den Plan. Der Stadt Linz würde man anbieten, ihren 50-Prozent-Anteil zu übernehmen, aber nicht abzukaufen. Das Land solle als Miteigentümer erhalten bleiben. Ziel sei eine effiziente Private-Public-Partnership-Struktur, um den Flughafen zu modernisieren, effizienter zu machen und Prozesse in Abfertigung, Logistik und Kundenservice zu digitalisieren, hieß es weiter in dem Bericht. Daneben sollen das Frachtgeschäft ausgebaut und weitere Geschäftsmodelle entwickelt werden.

Lesen Sie auch:
Die Erstlandung der Concorde 1981 in Linz zog die Massen an.
Krone Plus Logo
Was ist passiert?
Der Linzer Airport vom Durchstarter zum Sorgenkind
31.08.2025
Krone Plus Logo
Flughafen in der Krise
Airport Linz-Hörsching: Rechnungshofprüfung fertig
09.10.2025
Krone Plus Logo
Schwierige Phase
Neuer Chef für den Airport Linz wird gesucht
20.10.2025

Achleitners Büro bestätigte auf Anfrage der APA, dass am kommenden Montag ein Gespräch mit Zorn angesetzt sei, in dem dieser Ideen zum Flughafen Linz präsentieren wolle. Sobald diese vorliegen, „werden sie geprüft“, hieß es weiter aus dem Büro. Der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) begrüßte „das Interesse von Unternehmen, den Flughafen unterstützen zu wollen“. Er könne zwar „die Zahlen und Unternehmensbewertung nicht nachvollziehen“, stehe aber jederzeit für Gespräche zur Verfügung.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
195.846 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
189.474 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
175.534 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Oberösterreich
Linzer Flughafen
Teilprivatisierung: Rettungsvorschlag für Airport
Auf Salzkammergut-Tour
TV-Star packte in Ischl plötzlich Teekocher aus
Ehefrau erstochen
Angeklagter verfolgte regungslos Video von Bluttat
Trees-Projekt
Aus Arbeiterhäusern werden jetzt Millionenträume
Mit Probeführerschein
18-Jähriger raste mit 122 km/h durch 70er-Zone
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf