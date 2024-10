Sölden-Start? „Da müsste Unglaubliches geschehen“

Startet er in Sölden oder nicht? Toni Giger, Geschäftsführer von Marcel Hirscher Skifirma „Van Deer“, glaub nicht daran, dass der Salzburger beim Saisonstart antreten wird. „Da müsste Unglaubliches geschehen“, so Giger am Montagabend bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV.