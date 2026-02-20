Olympia-Enttäuschung: Ski-Trainer tritt zurück!

Pini sieht sich in der aktuellen Situation nicht in der Lage, eine Wende herbeizuführen: „Nach reiflicher Überlegung und in Anbetracht des fehlenden notwendigen gegenseitigen Vertrauensverhältnisses mit meinen Vorgesetzten halte ich es für richtig, zurückzutreten. Ich danke der FISI für die erhaltene Chance und wünsche den Athleten eine Zukunft voller sportlicher Erfolge.“