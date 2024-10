Robinson schneller? Hirscher „echt amüsiert“

„Klar geworden, was es heißt, jetzt zurückzukehren“

Die Vorbereitung in Neuseeland sei jedenfalls sehr gut gewesen, man habe „neun Tage perfekt Skifahren“ können, dann gab es einen Frühlingseinbruch, weshalb man früher zurückgeflogen sei als geplant. In Neuseeland sei ihm „klar geworden, was es heißt, jetzt zurückzukehren“, so Hirscher.