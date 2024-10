Forstunfall: Arbeiter (68) von Baum mitgerissen

Gemeinsam mit seinem Bruder war ein 68-Jähriger Montagmittag in einem Waldstück im Bereich des Krainbergs im Bezirk Villach Land mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Eine ca. 12 Meter hohe Tanne mit einem Durchmesser von ca. 35 cm sollte zu Fall gebracht werden - und zwar so, dass diese bergauf fällt. Was diese schlussendlich auch tat.