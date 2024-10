Sind Wildtierabschüsse nach Angriffen legitim?

Es passiert nicht sehr häufig, aber wenn es dazu kommt, dass Wildtiere und Menschen in der freien Natur aufeinandertreffen, kann es ein fatales Ende geben. So wie im Falle eines Pilzsammlers aus der Slowakei, der von einem Braunbären angegriffen wurde und in der Folge verstarb. Nach solchen Angriffen fordern viele den Abschuss dieser Wildtiere. Was meinen Sie dazu?