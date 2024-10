Lkw mit Käse und Toast auf Autobahn umgekippt

Angaben der Polizei zufolge fuhr der Fahrer in den frühen Morgenstunden in Richtung Salzburg, als er aus zunächst unbekannter Ursache am Bernauer Berg die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Lastwagen prallte gegen die Mittelleitplanke, kippte dann zur Seite und blockierte den linken sowie den mittleren Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung Salzburg.