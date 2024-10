Kufstein stellte Milliardär Sessel vor die Tür

Trotz angespannter Gemeindefinanzen will die Stadt Kufstein ihre Jagd zukünftig selbst bewirtschaften: Ein knapper Mehrheitsbeschluss in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in Kufstein erteilt einer Wiederverpachtung der Kaisertaljagd eine Absage. Der Stadt entstehen dadurch ca. 300.000 € Kosten pro Jahr, rechneten Neos-LA und GR Birgit Obermüller und StR Richard Salzburger vor.