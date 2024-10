30er-Beschränkung war für 128-km/h-Raser ungültig

Unerwartete Wendung im Fall jenes 28-jährigen Timelkamers, der in Neukirchen an der Vöckla das Auto abgeben musste, weil er in einer 30er-Zone mit Tempo 128 geblitzt worden war. Die Versteigerung war ohnehin vom Tisch, da die Mercedes E-Klasse AGM dem Papa des Nordmazedoniers gehört. Doch jetzt wird der Bleifuß auch mit einer geringen oder gar keiner Strafe davonkommen. Denn wie sich nun herausstellte, hätte er ohnehin mit Tempo 100 unterwegs sein dürfen.