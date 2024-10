„Die Fälle der Gerti B.“: Mord kennt kein Alter

Kriminalpolizistin Gerti Bruckner (Susi Stach) ist ein Relikt vergangener Tage. Zumindest sieht das ihr Vorgesetzter so und bietet ihr den „Golden Handshake“ an. Ihre wesentlich jüngere Kollegin Heidi Mai (Mariam Hage) wird ihr dienstlich übergeordnet, was der innerlich liebenswerten, aber äußerlich knorrigen Kommissarin so gar nicht gefällt, denn auf eine Beförderung hätte eigentlich sie gehofft. Als in Gertis direkter Nachbarschaft in Wien-Floridsdorf ein Mord passiert, müssen sich die zwei ungleichen Frauen zusammenraufen, was so einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Zudem führt das Verbrechen nicht nur in Gertis Vergangenheit, sondern auch tief in ihr persönliches Umfeld hinein.