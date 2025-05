ORF cancelt Kult-Kindershow „1, 2 oder 3“

Der ORF setzt künftig auf eine in Österreich produzierte Sendung mit Fanny Stapf und Stefan Gruber. In „Die Superklasse“ treten ab September (ORF Kids, ORF 1) vierte Volksschulklassen aus dem ganzen Land gegeneinander an, wobei Geschicklichkeit, Wissen und Kreativität in mehreren Spielrunden auf die Probe gestellt werden. Der Drehstart war bereits im April.